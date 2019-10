Marco Borsato bedroog zijn Leontine, Jennifer Aniston maakt Instagram kapot en wie houdt Linda de Mol in toom? Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

"Oeh jij, ik dacht dat jij beter wist. Ik dacht dat jij beter was dan dat, oeh jij bent zo naïef en zo verloren. Zo verliefd, over je oren, en hij, nee schat, hij meent het niet met je. En hij is het niet waard. Wat-ie tegen jou zegt, zegt-ie thuis tegen haar." Ironischer kan het bijna niet: op het moment dat Marco Borsato een hit heeft met een nummer over vreemdgaan, komt een verhaal naar buiten dat de zanger zich zelf ook schuldig heeft gemaakt aan een affaire.

Tien jaar geleden bedroog Nederlands grootste hitzanger zijn Leontine met pianiste Iris Hond. Inderdaad, diezelfde Iris Hond die momenteel op televisie de liefde probeert te vinden in Iris en de 12 dates. Hoe de twee elkaar ontmoet hebben, is niet helemaal duidelijk, maar in 2009 stond de pianiste wel op hetzelfde podium als Marco: toen speelde ze een solo tijdens Symphonica in Rosso. Echt gezellig leek het toen nog niet achter de schermen: in een vlog van de pianiste is Marco niet eens te zien.

Hoewel Marco zingt dat mensen beter zouden moeten weten dan het aangaan van een affaire, wist hij dat tien jaar geleden dus zelf ook niet. De zanger, destijds 42, ging tijdens het faillissement van zijn bedrijf TEG door een moeilijke periode en zocht een schouder om op uit te huilen. Blijkbaar was de schouder van zijn eigen Leontine niet goed genoeg, en dus zocht hij het bij de twintig jaar jongere Iris.

De toen 22-jarige pianiste, die deze week in Iris en de 12 dates nog zei eigenlijk nooit op mannen van haar eigen leeftijd te vallen, had het zelf ook niet al te makkelijk, en zo ontdekten de twee dat ze ondanks hun flinke leeftijdsverschil veel met elkaar gemeen hadden.

Het was eens, eventjes, maar nooit weer, zei Marco deze week in een reactie. Maar bronnen van Privé zeggen beter te weten: de affaire zou echt pas nét afgesloten zijn. De breuk is zo recent dat Iris begin dit jaar nog verdrietig was en aan net iets te veel mensen haar verhaal heeft gedaan.

Omdat ook Iris heeft bevestigd dat de affaire slechts van korte duur was, lijkt de kous nu af: de roddelbladen hebben verder weinig te speculeren en bij RTL Boulevard riep Ruben Nicolai al dat er nu "zand over" kon. De vraag is uiteraard of de anonieme bronnen er net zo over denken.

Jennifer breekt het internet

Move over Kim Kardashian: Jennifer Aniston is de nieuwe internetbreker. Moet de realityster nog regelmatig uit de kleren om allerlei records te breken, was het voor Jennifer voldoende om zich enkel en alleen aan te melden op Instagram.

Jarenlang smeekten goede vrienden en vriendinnen de Friends-actrice om toch eindelijk eens een account aan te maken en persoonlijke foto's te delen, maar steeds kwam het er niet van. Groepsdruk doet echter veel met een mens, en dus was daar woensdag de verlossende foto.

En wat voor een: ieders favoriete Friends-acteurs waren ineens weer bij elkaar. Phoebe, Rachel, Ross, Chandler, Joey en Monica met elkaar op één bank: dat hadden we alweer een hele tijd niet meer gezien. Dat de dames nog altijd goede vrienden zijn, was al bekend, maar de heren ontbraken regelmatig. Ze nu dan toch weer allemaal samen zien, was voor fans echt een opluchting.

Binnen een hele korte tijd had de actrice miljoenen likes voor haar eerste foto en werd haar pagina door zo veel mensen bezocht, dat-ie tijdelijk niet beschikbaar was. Iedereen wilde Jennifers foto's zien en iedereen wilde Jennifer volgen.

Inmiddels zit Jennifer op zo'n dertien miljoen volgers, en dat voor iemand met drie berichten. Menig influencer kijkt met jaloerse blik naar de aantallen op de pagina en zal dat voorlopig nog wel doen: Jennifer heeft nog geen bikinifoto hoeven plaatsen of een product moeten aanprijzen en is nu al een van de meest geliefde mensen op het platform.

De baas terugfluiten

Ga er maar aan staan: je baas vertellen dat hij of zij nu echt een beetje moet dimmen. Hoe vertel je degene die over jouw lot beslist dat het nu echt te ver gaat en dat het tijd is een stapje terug te doen? Het lijkt een onmogelijke taak, die Merel Westrik volgens recensenten van onder andere NRC en AD binnenkort echt moet volbrengen.

De voormalige RTL Nieuws-presentatrice begon deze week met haar nieuwe programma Ladies Night en de recensenten zijn onverdeeld enthousiast over de talkshow, maar over een van haar vaste gasten minder. Linda de Mol schoof aan in deze aflevering en was daarbij iets te aanwezig.

"Bij álle gelegenheden begon zij over zichzelf en haar eigen ervaringen, tot aan de bekroning van actrice Elise Schaap met een Televizier-Ster toe. Want De Mol wist nog precies hoe zij Schaaps succesvolle personage Ruxandra had bedacht. Nog pijnlijker werd het toen De Mol zich begon te beklagen over een verloren rechtszaak tussen Talpa en RTL, haar vorige werkgever, over de uitzendrechten van twee programma's. De zaak maakt deel uit van een van beide zijden keihard gevoerde zenderstrijd, De Mol wekte de indruk een zakelijk belang te willen verhullen door de sentimentele kaart te spelen", aldus NRC.

Bij AD werd opgemerkt dat Linda nog weleens de neiging had om de rol van presentatrice over te nemen. En dus moet Merel aan de slag: zij moet met haar eigen baas in gesprek om ervoor te zorgen dat het allemaal iets minder Linda en iets meer iedere andere persoon is.

Linda is tegenwoordig programmadirecteur bij Net5 en dus zou zij naar gelieve ieder programma kunnen inrichten. Als zij zo aanwezig wil blijven in Ladies Night, hoeft ze het met niemand te overleggen: zij beslist.

Ladies Night heeft volgens de televisiekenners echter heel veel potentie en het zou zonde zijn als er niet naar hen geluisterd werd. Humberto Tan werd neergesabeld door de recensenten en zag RTL Late Night uit zijn portefeuille gehaald worden en Beau van Erven Dorens vreesde de toorn van de kenners zo dat hij uiteindelijk toch besloot afstand te doen van zijn bank: de kenners kunnen je programma toch kapot schrijven. Volgende week iets minder Linda dus, dan moet het goed komen.