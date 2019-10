Halina Reijn heeft haar rijbewijs gehaald. De actrice mocht in de VS al de weg op met een rijbewijs dat ze daar jaren geleden heeft gehaald, maar was in Nederland niet bevoegd. Voor een rol in de serie Red Light had ze echter wel een Nederlands rijbewijs nodig.

De actrice probeerde eerder al eens haar rijbewijs te halen in Nederland, maar noemde de rijlessen "geen succes". "Ik stopte uit mezelf, omdat ik bang werd. Of omdat ik dacht: dat met die fietsers wordt niks."

Op Instagram deelt de 43-jarige Reijn een video van zichzelf en haar rijinstructeur James. Eind september vertelde ze op de snelweg met paniekaanvallen te kampen en dat haar instructeur heel geduldig was. In de video bedankt de actrice hem nogmaals.

In augustus maakte Reijn bekend samen met Carice van Houten in de Nederlandstalige dramaserie Red Light te gaan spelen. De serie gaat over de wereld van prostitutie en mensenhandel.