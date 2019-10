Aad van Toor, die eerder dit jaar een spoedoperatie aan zijn hart moest ondergaan, omschrijft de tijd die hij nog heeft als een extra leven. Dat vertelt hij in een interview met De Telegraaf.

De 76-jarige Van Toor moest afgelopen april direct onder het mes toen bleek dat zijn hoofdslagader bijna volledig was dichtgeslibd. Zijn vrouw Ina was volgens de Bassie & Adriaan-acteur snel ter plaatse. Artsen zeiden dat ze er net op tijd bij waren.

"We waren ons bewust van de risico's", vertelt Van Toor over de operatie. "Daarom is mijn advies naar anderen ook altijd: als je nog iets te zeggen hebt, doe het dan nu voordat je er straks de kans niet meer voor hebt. Ina weet toch wel dat ik van haar hou, maar ik zeg het nu nogmaals: ik heb een ontzettend fijn leven gehad."

"Wat ik nu heb, is een extra leven", zegt de acteur. "Als ik morgen niet meer wakker zou worden, dan zou ik dat niet fijn vinden, maar ik realiseer me heel goed dat ik inmiddels in bonustijd leef. Toen ik zestig werd, zei ik tegen mezelf: ik heb mijn hele leven alleen maar gewerkt, nu wil ik gaan plezieren. Nou, dat hebben we gedaan."

Zo vertelt Van Toor dat hij met zijn vrouw alle vijftig Amerikaanse staten heeft bezocht. "Sommige enkel even snel over de grens en weer terug omdat er weinig te beleven viel, maar we waren er wel. Ook hebben we cruisereizen gemaakt en vele plekken in Spanje bezichtigd. Met die ervaringen doe je straks toch met een heel ander gevoel je ogen dicht."