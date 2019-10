Na een jaar voor haar babydochter Bobbi gezorgd te hebben, speelt Noortje Herlaar nu in de David Bowie-voorstelling Lazarus. In het novembernummer van JAN vertelt ze dat een kind het ruimschoots wint van het toneelleven en dat het samenwonen met haar echtgenoot Barry Atsma in het begin niet helemaal was wat ze ervan verwachtte.

Herlaar vindt dat je als moeder eigenlijk geen moment van je baby mag missen. "Ik ben sinds 20 oktober vorig jaar, de dag waarop onze dochter werd geboren, bijna niet uit haar buurt geweest. Het was een unieke, prachtige tijd, maar ik vind het heerlijk nu weer een beetje evenwicht aan te brengen in mijn leven."

Herlaar en Atsma leerden elkaar in 2016 kennen op de set van Knielen op een bed violen en kregen daarna een relatie.

Nadat Herlaar met Atsma ging samenwonen, had ze af en toe haar twijfels: "Ik dacht nog weleens: ehm, dit was geloof ik niet helemaal de jongemeisjesdroom die ik in gedachten had. Ik vond het jammer dat we bepaalde stappen uit het romantische traject - van samenwonen, bedenken waar je je gaat settelen, een huisje kopen, tot voor het eerst samen een kind krijgen - zo'n beetje hadden overgeslagen."

De keuze om samen een kind te krijgen - Herlaars eerste - was een bewuste. "We zaten op verschillende momenten in ons leven. Barry had al twee dochters, zijn leven was met mij - hun bonusmoeder - min of meer compleet. Ik heb tegen hem gezegd dat ik in mijn leven nog veel ruimte had om op te vullen en dat ik dolgraag een kind zou krijgen. Zo is dat idee langzaam maar zeker gegroeid en is het een wens van ons samen geworden. Zijn kinderen waren dolblij. Het zou druk worden, chaotisch, maar wel beregezellig. Een kindje was meer dan welkom."

'Als ouder kun je het nooit 100 procent goed doen'

Soms slaat de onzekerheid nog toe bij de moeder: "Misschien ben ik nog weleens te ongerust. Ik heb al regelmatig gegoogeld als ik iets niet zeker wist. Daar komt de ervaring van Barry ook goed van pas. Hij vaart op een zee van vertrouwen en dat voelt iedereen aan."

"Ik moet nu nog uit die amoebe-stand zien te komen, mijn angst dat ik het allemaal niet goed zal organiseren bedwingen en erop vertrouwen dat alles goed komt. Of, zoals Barry altijd zegt: 'Je kan als ouder nooit 100 procent alles goed doen, maar als je de 80 procent haalt, ben je al fantastisch bezig'."

Naast haar rol in Lazarus is Herlaar momenteel ook te zien in de film Kapsalon Romy, waarin ze Romy's moeder Margot speelt.