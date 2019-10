Radio-dj Giel Beelen is in de nacht van woensdag op donderdag in Amsterdam slachtoffer geworden van een inbraak in zijn auto. Daarbij maakten dieven een camera buit met daarop een podcast die hij opnam rond het Amsterdam Dance Event (ADE), dat deze week plaatsvindt. De dj maakt dat bekend via Instagram en Twitter.

Het betreft opnames van een podcast die Beelen maakte over de Nederlandse dancescene onder de titel Can you feel it.

"Wil diegene die vannacht om 1.10 uur op de Rozengracht m'n laptop in tas meegenomen heeft misschien het kaartje uit de camera teruggeven? Staan namelijk de opnames op van de hele leuke Can you feel it-podcast van vanavond met Secret Cinema en Joris Voorn", aldus Beelen rond 1.45 uur op Twitter.

Hij verbaast zich er verder over dat de dieven de bluetoothtracker snel konden uitzetten. "En hoezo kunnen ze zo snel die tile uitzetten? Afijn, te veel vragen en adrenaline, maar nu maar even proberen te slapen en aan de leuke dingen van vanavond denken", schrijft de dj.

'Wil vooral dat geheugenkaartje terug'

In de Ochtendshow met Giel, deze week gepresenteerd door Martijn Muijs, reageerde Beelen donderdag op de inbraak. "We zaten iets te eten in een shoarmazaak en mijn auto stond bijna recht voor de deur. Toen kreeg ik een berichtje via mijn alarminstallatie. Dus ik naar buiten en toen zag ik dat er een raampje was ingetikt. Mijn kofferbak zat vol, dus de laptoptas met camera had ik onder een stoel gelegd. En die was dus weg."

De podcast komt echter niet in gevaar want het gaat enkel om de beeldopnames, aldus Beelen. "De audiobestanden heb ik nog wel. Maar ik wil het ook op YouTube knallen. Dus ik wil vooral dat geheugenkaartje terug."

Beelen lanceerde woensdag zijn eerste podcast over de geschiedenis van de dancemuziek in Nederland. Daarin stond een interview met Armin van Buuren centraal. Het is de bedoeling om acht dj's een uur lang te interviewen en elke woensdag een nieuwe podcast te publiceren. Ook Don Diablo, Ferry Corsten, Fedde Le Grand, Chuckie, Tiësto en Laidback Luke staan op het lijstje van Beelen.