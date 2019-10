Marco Borsato (52) heeft tien jaar geleden een relatie gehad met Iris Hond (32), bevestigt de zanger donderdag op sociale media naar aanleiding van berichtgeving van Privé.

Wie is pianiste Iris Hond? Hond komt uit Harderwijk en verhuisde op veertienjarige leeftijd naar Den Haag om aan het Koninklijk Conservatorium te studeren. Later verhuisde ze voor enkele jaren naar de Verenigde Staten, waar ze samenwerkte met onderen anderen Patrick Leonard. Hij produceerde haar album Dear World en bracht haar in contact met Leonard Cohen. Ook kreeg ze eens een uitnodiging van Prince om met hem op te treden. De zanger overleed echter voor het concert zou plaatsvinden. Hond is momenteel te zien in het Net5-programma Iris en de 12 dates, waarin ze op zoek gaat naar ware liefde.

"Wij (Marco en Leontine Borsato, red.) hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat het faillissement (van Borsato's managementbedrijf TEG, red.) destijds niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk een zware wissel op ons heeft getrokken. In die tijd, inmiddels zo'n tien jaar geleden, is er inderdaad een vriendschap geweest die verder ging dan ik had voorzien. Deze situatie was echter van zeer korte duur", aldus de zanger op Instagram.

Privé schrijft donderdag op basis van bronnen over een affaire van Borsato en Hond, die in 2009 zou zijn gestart. Hoewel die bronnen zeggen dat de affaire pas dit jaar is beëindigd, onderschrijven Borsato en Hond in losse verklaringen dat dit niet het geval is.

Bij een foto van zichzelf en zijn echtgenote schrijft Borsato dat het stel "elkaar soms kwijt is geweest". "Maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit."

Het Instagram-bericht van Marco Borsato.

Hond en Borsato konden goed met elkaar praten

Hond, die momenteel de hoofdpersoon is in de tv-datingshow Iris en de 12 dates op Net5, zegt in een reactie aan Privé dat ze goed kon praten met Borsato. "Een bijzondere band zoals deze tussen twee mensen kan ontstaan in een bepaalde fase in je leven."

Haar manager, Victoria Houwen, benadrukt tegenover NU.nl dat de affaire tien jaar geleden heeft plaatsgevonden en dat het hoofdstuk voor de pianiste met deze verklaring is afgesloten.

Borsato is sinds 1997 getrouwd met Borsato-Ruiters. Samen hebben ze drie kinderen: Luca (20), Senna (18) en Jada (16). In zijn verklaring, die hij samen met zijn vrouw schreef, vraagt de zanger verder om zoveel mogelijk rust. "Wij zien dit echter als een privékwestie en zouden het op prijs stellen als onze privacy en die van onze kinderen hierin wordt gerespecteerd."