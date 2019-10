Keira Knightley vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van het nieuws, maar na de geboorte van haar tweede kind is ze daar zelf even mee gestopt.

"Ik ben verslaafd aan het nieuws", vertelt de 34-jarige actrice aan Sky News. "Maar zes weken geleden ben ik bevallen van mijn dochtertje, dus nu volg ik het veel minder. Het is wel prettig om niet alles te weten."

Knightley is binnenkort te zien als klokkenluider Katharine Gun, in de op ware gebeurtenissen gebaseerde film Official Secrets. Gun werkte in 2003 als vertaler bij de Britse geheime dienst, toen ze besloot geheime documenten naar de pers te lekken.

Ze was er namelijk achter gekomen dat de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op een illegale manier druk wilden uitoefenen op leden van VN Veiligheidsraad, zodat die in zouden stemmen met de invasie in Irak.

'Belangrijk om zo betrokken mogelijk te zijn'

Knightley zegt dat ze zelf waarschijnlijk niet zo dapper zou zijn als Gun, maar dat ze het wel belangrijk vindt om te weten wat er speelt in de politiek.

"Politiek gaat over wat er om je heen gebeurt, en over de maatschappij waarin je wil leven. Het is dus belangrijk om zo betrokken mogelijk te zijn."

"Behalve als je net een baby heb gekregen", voegt ze er aan toe. "Dan hoef je alleen maar je kind te voeden en proberen te slapen." Volgens Knightley houdt ze het voorlopig dus bij het kijken van oude seizoenen van The Great British Bake Off.

Official Secrets draait vanaf donderdag 24 oktober in de bioscoop.