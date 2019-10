A$AP Rocky, die vrij open is over zijn liefdesleven, zegt al sinds jonge leeftijd verslaafd te zijn aan seks.

"Ik was een heel hitsig jongetje", vertelt de rapper aan dj Angie Martinez in het Amerikaanse programma The Untold Stories of Hip Hop, waarvan TMZ een voorproefje publiceerde. "Ik had mijn eerste orgie toen ik dertien jaar oud was."

A$AP Rocky heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij dol is op seks. Zo vertelde hij eerder aan Esquire dat hij een gigantisch bed van 100.000 dollar (ruim 90.000 euro) kocht, omdat hij graag orgieën met zijn vriendinnen organiseert.

De 31-jarige rapper noemt zichzelf seksverslaafd, al wordt niet duidelijk of hij die diagnose van een professionele therapeut heeft gekregen. "Mensen geven dit soort dingen niet graag toe, maar ik vertel er graag over. Ik doe niets waar ik me voor schaam."

In het interview, dat donderdagavond uitgezonden wordt in de Verenigde Staten, bespreekt A$AP Rocky naast zijn seksleven ook zijn criminele verleden. Afgelopen zomer zat hij een maand lang vast in Zweden, nadat hij betrokken was geraakt bij een vechtpartij. Onder andere Kim Kardashian en president Donald Trump namen het toen via Twitter voor hem op.