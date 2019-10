Jennifer Aniston zorgde dinsdagmiddag voor problemen bij Instagram. De actrice maakte een account aan op het sociale medium en haar pagina werd direct zo vaak bezocht dat de volgfunctie tijdelijk niet werkte, meldt Page Six.

Aniston zei onlangs nog geen behoefte aan Instagram te hebben, maar veranderde van gedachten en maakte een account aan. Ze plaatste gelijk een foto met haar voormalige Friends-collega's, die haar binnen enkele uren al meer dan twee miljoen likes opleverde.

De actrice verzamelde in korte tijd meer dan 300.000 volgers, ondanks de problemen die Instagram ervaart met haar profiel. "We zijn ervan op de hoogte dat sommige mensen problemen ondervinden als ze Jens pagina proberen te volgen. De interesse in haar is ongelofelijk", reageert een woordvoerder van het sociale medium. "We werken aan een oplossing en hopen dat de pagina zo snel mogelijk volledig functioneert."

De actrice is de vijfde van de vaste Friends-cast die zich bij Instagram aansluit. Alleen Matthew Perry, die de rol van Chandler Bing speelde, heeft nog geen eigen pagina.

Aniston brak in de jaren negentig wereldwijd door dankzij haar rol als Rachel Green in de sitcom, waarvan de laatste aflevering in 2004 werd uitgezonden. Later speelde ze rollen in films als Cake, The Bounty Hunter en recenter Dumplin' en Murder Mystery.