Stranger Things-acteur David Harbour en de Britse zangeres Lily Allen zijn zoenend gespot in New York. Daily Mail deelt maandag foto's van de twee. Geruchten dat Harbour en Allen een stel zijn, doen al sinds augustus de ronde.

Harbour, die in Stranger Things de rol van Jim Hopper speelt, was afgelopen weekend te zien in een aflevering van Saturday Night Live. Allen, bekend van hits als Smile en Not Fair, vloog naar de Verenigde Staten om Harbour te bezoeken.

Hoewel Allen en Harbour de relatie niet officieel hebben bevestigd, maakt de zangeres wel toespelingen op Instagram. De gespierde armen van Harbour waren namelijk onderwerp van gesprek na zijn optreden in Saturday Night Live. Allen besloot een screenshot van zijn armen te plaatsen met de woorden 'van mij' erbij.

Allen was tot en met 2015 getrouwd met Sam Cooper, met wie ze twee dochters heeft. Daarna had ze een relatie met MC Meridian Dan. Harbour was eerder samen met actrices Julia Stiles en Alison Sudol.