Floortje Dessing heeft een hechte band met haar vader (90) en moeder (80). Nadat ze een lange werkreis heeft gemaakt, gaat ze direct bij hen op bezoek, zegt de presentatrice tegen De Telegraaf.

"Ik ga altijd naar ze toe voordat ik wegga en als ik terugkom, dan ga ik meteen bij ze langs om een kop koffie te drinken of te blijven logeren. Ik zorg ervoor dat ik veel met ze in contact blijf. Wat scheelt, is dat je tegenwoordig kunt skypen; dat heeft het er een stuk makkelijker op gemaakt", aldus Dessing.

De 49-jarige Dessing, die op dit moment bezig is aan een nieuwe reeks Floortje Terug Naar Het Einde Van De Wereld, vindt het wel moeilijk om lang van huis te zijn, vooral nu haar vader minder mobiel is geworden na een fietsongeluk.

Naast in haar eigen familie, speelt Dessing ook een belangrijke rol in een ander gezin: "Ik woon boven een van mijn allerbeste vrienden. Hij heeft een heel leuke vrouw en twee ontzettend lieve kinderen van twee en vier jaar."

"Toen zij geboren werden, hing ik meteen met mijn hoofd boven de wieg. Ik ben een soort suikertante voor ze. Ik trek ook veel met ze op. Dan gaan we naar de speeltuin of lekker naar het strand in de zomer. Ik houd ontzettend veel van die kinderen."

Dessing voelt zich 'prima' na medische tegenslagen

Dessing, die de laatste jaren met medische tegenslagen te kampen had, voelt zich op dit moment zeer goed: "Even afkloppen, maar ik voel me prima. Ik doe het iets rustiger aan. Het is belangrijk om af en toe wat gas terug te nemen en goed voor jezelf te blijven zorgen."

"Ik sport veel, ik drink en rook niet - dat laatste heb ik overigens nooit gedaan. Vroeger was ik heel goed in uitgaan, maar dat doe ik al een tijdje niet meer."