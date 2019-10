Keith Bakker (58) zit nog zeker negentig dagen vast op verdenking van het opnieuw plegen van een zedendelict, zo werd dinsdag bekend. De voormalig hulpverlener, ex-verslaafde en televisiebekendheid werd eerder veroordeeld voor seksueel misbruik.

Verslavingsdeskundige Bakker, die zelf ooit ook verslaafd was aan drank, seks en drugs, werd begin oktober opgepakt op verdenking van seksueel misbruik.

Op 3 oktober maakte de rechtbank in Amsterdam bekend dat hij nog minstens twee weken vast zal zitten. Hij verbleef vorige week even in een isoleercel vanwege de verklaring van onschuld die hij online had gezet vanuit het huis van bewaring, hetgeen tot enige ophef leidde.

'Ik snap dat ik de schijn tegen heb'

De recente beschuldigingen zijn afkomstig van zijn veel jongere ex-vriendin. Zij zegt dat ze seks met hem had terwijl ze dat eigenlijk niet wilde. De twee kenden elkaar al enige tijd voor ze een relatie kregen. Volgens Bakker was zijn ex destijds (eind 2017) achttien jaar oud.

"Ik weet dat ik een hoop shit over mij heen ga krijgen, want ik snap ook wel dat ik de schijn tegen heb. Maar ik heb echt niets verkeerds gedaan", aldus Bakker tegen het AD toen hij zich moest melden bij de politie.

In een verklaring van meer dan honderdveertig pagina's had hij eerder al intieme chatsessies tussen hem en zijn ex-vriendin gedeeld, waaruit volgens Bakker bleek dat hem niets te verwijten viel en dat de amoureuze gevoelens wederzijds waren.

Bakker zat al een celstraf van vijf jaar uit

De voormalig hulpverlener, die inmiddels op Bali woont, was jarenlang te zien in verschillende televisieprogramma's, waaronder Spuiten en Slikken, Van etter tot engel (2006) en Family Matters (2008 en 2009) waarin hij jongeren met hun problemen hielp. In 2004 had hij de afkickkliniek Smith & Jones geopend in Nederland. Daar vertrok hij in 2010 als directeur waarna in 2011 het faillissement van zijn holding Mountain Top werd uitgesproken.

In 2012 werd Bakker veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar wegens seksueel misbruik van enkele ex-cliënten die hij in zijn kliniek behandelde voor hun eetstoornis. Hij kreeg toen ook een beroepsverbod opgelegd van tien jaar en wordt in de zaak die nu speelt eveneens verdacht van het overtreden daarvan. Hij mocht zich namelijk tien jaar lang niet meer bezighouden met hulpverlening in de gezondheidszorg of maatschappelijke zorg.

In totaal deden negen vrouwen in 2011 aangifte tegen Bakker. In twee gevallen werd hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Volgens de rechtbank was bewezen dat Bakker zeven meisjes en jonge vrouwen seksueel had misbruikt. In drie gevallen was er sprake van verkrachting. Tijdens zijn voorarrest in 2011 werd hij vader van een tweeling.

Bakker wist dat hij fout zat

Volgens de rechter maakte Bakker zich destijds schuldig aan stelselmatig misbruik, op grote schaal. Hij wist dat de slachtoffers kwetsbare meisjes waren; vier van hen waren minderjarig. Ook wist hij, zo bleek uit zijn eigen verklaring, dat hij fout zat, maar toch vond hij telkens zijn eigen lustgevoelens belangrijker dan de belangen van zijn slachtoffers, zo concludeerde de rechtbank.

In vrijwel alle gevallen ging het toen om meisjes die in Bakkers verslavingskliniek verbleven. Er was dus vaak sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Daarbij benadrukte de rechtbank het grote leeftijdsverschil tussen Bakker en zijn slachtoffers. Door dit soort factoren konden de meisjes geen weerstand bieden. De voormalige verslavingsgoeroe moest drie meisjes 5.000 euro smartengeld betalen.

Bakker ontkent verkrachtingen

Bakker, die hiv-patiënt is, heeft een groot deel van de feiten toegegeven, maar ontkende de verkrachtingen. De rechtbank hechtte meer geloof aan de verklaringen van slachtoffers hierover dan aan die van Bakker. Overigens zijn geen van Bakkers slachtoffers besmet geraakt met hiv. Na de uitspraak kondigde hij aan in hoger beroep te gaan, maar daar zag hij later toch van af. In september 2014 kwam hij weer vrij.

In 2015 ontvouwde Bakker plannen om als motivator op te gaan treden voor verslaafde mannen. Het OM oordeelde toen dat die werkzaamheden niet strijdig waren met zijn beroepsverbod. Wel zou hij onder streng toezicht gesteld worden door het OM en de reclassering. In hoeverre daar op Bali iets van terecht is gekomen, is niet bekend.