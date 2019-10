De Franse zanger en acteur Patrick Bruel wordt door een masseuse beschuldigd van seksueel misbruik. De aanklager is een onderzoek naar hem gestart, liet de officier van justitie vrijdag weten.

Voor een optreden in het Franse Ajaccio op 9 augustus ontving Bruel een 21-jarige masseuse. Uit haar getuigenis, die Le Parisien kon inzien, komt naar voren dat Bruel de vrouw duidelijk liet blijken dat hij een seksuele prestatie verwachtte. Toen zij weigerde, zou hij zijn blijven aandringen en geweigerd hebben om zich aan te kleden.

Bruel weerspreekt de beschuldigingen. In een verklaring aan de politie zei hij dat hij naakt was omdat het die avond "zeer warm" was. Hij benadrukte ook dat hij zich heeft bedekt toen hij zich omdraaide en dat hij de vrouw niet met seksuele intenties heeft benaderd.

Het is niet de eerste aanklacht aan het adres van de zestigjarige zanger. Er loopt al een onderzoek naar hem vanwege beschuldigingen van seksuele intimidatie bij een andere masseuse. Bruel ontkent ook de aantijgingen in die zaak.

Bruel is in Nederland vooral bekend van zijn album Alors regarde. Hij slaagde erin om als Franse artiest een aantal keer Rotterdam Ahoy te vullen, en twee keer zelfs volledig uit te verkopen. Bruel toert momenteel door Frankrijk met zijn nieuwe album Ce soir on sort.