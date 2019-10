Pearl Jozefzoon en Renze Klamer gaan na een huwelijk van vijf jaar scheiden. Dat melden de zangeres en de presentator op Instagram.

"Met pijn in het hart deel ik het bericht dat Renze en ik gaan scheiden", schrijft Jozefzoon op Instagram.

"Na vijf jaar huwelijk is onze relatie voorbij. Maar de liefde blijft. Voor elkaar en vooral voor onze kinderen. We gaan ons best doen hen het (gezins)leven te blijven bieden dat zij verdienen."

Jozefzoon en Klamer, die verschillende programma's presenteert, trouwden in 2014. Ze leerden elkaar kennen in de voorbereiding op de EO Jongerendag in 2011. De zangeres, die tweede werd in de eerste editie van The voice of Holland, trad daar op, terwijl Klamer de presentatie voor zijn rekening nam.

De zangeres en de presentator hebben samen twee kinderen: dochter Naomi en zoon Ezra.