Prins Constantijn en prinses Laurentien hebben plekken in huis aangewezen waar telefoons uit den boze zijn, vertelt de prins in een interview met RTL Nieuws ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag.

"Ik denk dat heel veel ouders te maken hebben met computerspelletjes", vertelt Constantijn, die zelf vader is van Eloise (17), Claus-Casimir (15) en Leonore (13).

"Of kinderen die te veel op hun telefoon zitten. Wij willen dat ze meer buiten zijn, dat ze meer in interactie treden. Dat we meer tijd doorbrengen met elkaar."

Zijn echtgenote licht toe: "Er zijn een aantal plekken bestempeld tot 'no-goarea'. Aan tafel, bijvoorbeeld. Daar mogen ze ook niet in het zicht komen. Echt weg, weg, weg."

'Ik heb liever dat ze achter een scherm iets productiefs doen'

"Je moet de middelen die er nu zijn gebruiken voor iets positiefs", vervolgt de broer van koning Willem-Alexander. "En dan vind ik het veel constructiever als kinderen zelf spelletjes ontwikkelen, een e-commercesite opzetten of leren programmeren. In plaats van dat ze alleen maar consumeren, spelletjes spelen of netflixen. Als ze toch achter die schermen zitten, heb ik liever dat ze iets constructiefs doen."

Het volledige interview met Prins Constantijn, waarin hij ook praat over zijn ouders en twee broers, is zondag 13 oktober om 22.30 uur te zien bij RTL 4.

Prins Constantijn, prinses Laurentien en hun kinderen graaf Claus-Casimir, gravin Leonore en gravin Eloise. (Foto: Rijksvoorlichtingsdienst/Jeroen van der Meyde)