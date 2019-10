Dionne Stax weet de verwachtingen niet waar te maken, BN'ers in de cel en het wil maar niet lukken voor Wendy van Dijk. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

200 dagen, 5.000 uur of 300.000 minuten; hoe je het ook wendt of keert, het duurt nog even voor het Eurovisie Songfestival voor het eerst in ruim veertig jaar in Nederland wordt georganiseerd. In Rotterdam zijn ze al hard bezig met de voorbereidingen, bij AVROTROS en de NPO wordt overlegd over de artiest die namens Nederland gaat optreden en fans staan in de rij voor kaartjes.

Grote Nederlandse evenementen die voor 10 mei plaatsvinden, kunnen als een generale repetitie worden gezien. Dit geldt zeker voor het Televizier-Ring Gala van afgelopen woensdag. Zo keken we er dus ook met z'n allen naar: we keken hoe presentatoren als Rik van de Westelaken, Herman van der Zandt en Dionne Stax warmdraaiden voor het Songfestival in 2020.

En waar Herman al heeft bevestigd gesprekken over de presentatie in mei te voeren, houdt Dionne het spannender. Dat leidde ertoe dat er kritischer naar de presentatrice werd gekeken dan naar haar mannelijke collega's. In haar paarsblauwe Griekse toga met gaten en haar platte haar viel ze niet zo in de smaak bij het televisiepubliek. En dan hebben we het nog niet eens gehad over alle kritiek op haar presentatiekunsten.

Dionne is er volgens kijkers nog niet in geslaagd de NOS van zich af te schudden. Ze vonden haar te stijfjes en bespraken uitgebreid de ongemakkelijke stiltes die tijdens de uitzending vielen.

RTL opperde meteen dat Chantal Janzen het maar moest gaan doen. SBS noemde niet direct iemand uit eigen stal, maar ook SBS' kritiek was niet mals. Alsof Dionne nog niet voldoende negatieve feedback had gehad via sociale media en televisie, werd er de volgende ochtend in de kranten ook nog gezegd dat het echt beter moet.

Dionne heeft het geluk dat er nog ruim zeven maanden zijn waarin ze zich uitgebreid kan voorbereiden, tijd waarin ze meer live-evenementen kan verslaan en haar weg kan vinden. En anders zijn er nog genoeg andere televisietalenten die staan te springen om een plekje.

Beroemd, maar ook berucht

Bij sommige bekende Nederlanders is het moeilijk te bedenken waar we ze ook alweer van kennen. Was het die ene rol in die soap? Dat ene nummer van jaren geleden? Of toch de relatie met een andere BN'er die allang weer voorbij is?

Hoewel veel beroemdheden het ongetwijfeld liever anders zien, zijn het toch vaak de negatieve dingen die blijven hangen bij het grote publiek. Hoezo grote rol of goed album? Schade en schande, daar kennen we je van! Robin Martens en Imanuelle Grives kunnen er als geen ander over meepraten: de twee actrices zijn de laatste weken - en in het geval van Imanuelle al maanden - meer in het nieuws geweest dan ooit.

Robin Martens kunnen mensen kennen van Goede Tijden, Slechte Tijden of bijvoorbeeld haar deelname aan Dance Dance Dance. Maar door de berichtgeving van de afgelopen weken zullen toch meer mensen bij haar naam aan 'de politiemepper' denken. De actrice kreeg ruzie met een agent en wordt verdacht van mishandeling van een ambtenaar in functie.

Robin ontkent dat ze de agent heeft geslagen en houdt het erop dat ze alleen geduwd heeft. Toch ziet het Openbaar Ministerie (OM) voldoende grond voor een vervolging. Voor Robin is het balen: de komende weken zal het moeilijk zijn om aan de verhalen te ontkomen.

Imanuelle Grives hoorde deze week een gevangenisstraf van twee jaar tegen zich eisen. De Nederlandse actrice werd in België met grote hoeveelheden verdovende middelen opgepakt. Hoewel haar advocaat zegt dat ze geen al te beste verkoper is, is er voldoende reden om haar te vervolgen voor drugsbezit en drugshandel.

Imanuelle wist acht xtc-pillen te verkopen, waar ze in totaal 100 euro voor vroeg. Volgens haar advocaat is ze in de basis geen handelaar, maar eerder een gebruiker. De actrice schakelt professionele hulp in om te onderzoeken hoe ze in de situatie verzeild is geraakt.

Op 8 november moet blijken of ze België echt pas over twee jaar mag verlaten.

Is Wendy een miskoop?

Slechts een paar maanden zit Wendy van Dijk bij SBS6 en nu al wordt ze door mediakenners een miskoop genoemd. De kijkers weten de programma's van de presentatrice nog steeds niet te vinden en zo ziet Wendy de cijfers van Flirty Dancing en Dance Dance Dance alleen maar dalen.

Dat zou zomaar eens gevolgen kunnen hebben voor haar verdere carrière bij de zender van John de Mol. Dance Dance Dance wist bij RTL 4 met Chantal Janzen als presentatrice nog een miljoen kijkers te behalen, maar sleept bij SBS6 nu net de helft binnen. Of dat ligt aan de zender, de concurrentie of Wendy is de vraag.

Feit is dat Hart in Aktie, waarvoor Wendy de eerste Televizier-Ring van SBS binnensleepte, ondanks meerdere aankondigingen nog altijd niet is teruggekeerd op de buis. RTL Boulevard wist deze week te melden dat het nog onduidelijk is of het programma nu echt zal terugkeren. SBS zei eerder van wel, maar nu wordt weer gezegd dat eerst uitgezocht moet worden of er genoeg onderwerpen zijn om meerdere uitzendingen te vullen.

Ondertussen lijkt Wendy zich van geen kwaad bewust: bij Shownieuws mocht ze blij vertellen over het feestje voor Chateau Meiland, de nieuwste winnaar van de Televizier-Ring, en de tweede winnaar van SBS6. "Mijn man Erland (Galjaard, red.) heeft gedraaid voor het feestje wat achteraf werd gehouden voor de Meilandjes en alle mensen van SBS eromheen en hij zei: 'De sfeer was zó goed, iedereen was echt dolblij en dolgelukkig.'"

Daar vertelde ze ook dat de teller van ringen voor SBS6 voorlopig weer op één staat: Wendy is die van haar al een tijdje kwijt. Het gouden exemplaar is een jaar geleden gestolen. "Ja, erg hè? Ja, het is echt heel erg. Die is weg en ik moet daar eigenlijk nog iets mee, want het is wel jammer. Ik moet eigenlijk nog vragen of die nog een keer gemaakt kan worden of zo."