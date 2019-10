Keith Bakker is enige tijd in een isoleercel geplaatst vanwege een verklaring die hij online had gezet nadat hij begin oktober was opgepakt op verdenking van seksueel misbruik, meldt RTL Boulevard.

De politie had hem tijdelijk in afzondering gezet om te onderzoeken hoe Bakker de verklaring online had gezet. Hij is inmiddels weer uit de isoleercel.

Een woordvoerder van Dienst Justitiële Inrichtingen vertelt aan RTL dat Bakker een vriend had gebeld om de verklaring in een blog online te zetten. Ook zei hij dat het opnieuw mogelijk is dat Bakker met een nieuwe verklaring komt. "Het is een lastige situatie omdat voor zover bekend dit niet eerder is gebeurd,” zegt de woordvoerder.

De 58-jarige Bakker wordt door zijn ex-vriendin beschuldigd van seksueel misbruik. Zij zegt dat ze seks met hem had terwijl ze dat eigenlijk niet wilde. De twee kenden elkaar al enige tijd voor ze een relatie kregen. Volgens Bakker was zijn ex destijds (eind 2017) achttien.

Bakker zelf zegt onschuldig te zijn en deelde daarom in een online verklaring zijn kant van het verhaal. Hij zegt daarin onder meer dat de moeder van zijn ex hem meerdere malen benaderde, seks met hem wilde en handelingen uitvoerde die hij niet prettig vond.

Bakker was jarenlang te zien in verschillende programma's, waaronder Van etter tot engel en Family Matters, waarin hij jongeren met hun problemen hielp. In 2012 werd hij veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar wegens seksueel misbruik van enkele ex-cliënten.