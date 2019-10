De rechtszaak tegen Cuba Gooding jr. is donderdag geschorst in verband met een nieuwe aanklacht tegen de acteur. Dat meldt The Daily Beast.

De 51-jarige Gooding jr. was eerder al aangeklaagd voor seksueel misbruik. Hij zou een vrouw bij haar borsten hebben gegrepen zonder haar toestemming. Er wordt nu gesproken van "een extra incident". Verdere details ontbreken vooralsnog.

Gooding jr. kan maximaal een jaar gevangenisstraf krijgen als hij wordt veroordeeld. Zelf heeft hij altijd sterk ontkend schuldig te zijn.

De Oscar-winnaar, onder meer bekend door Jerry Maguire, Pearl Harbor en de serie American Crime Story, werd in juni gearresteerd na een bezoek aan een nachtclub in Manhattan. Het vermeende slachtoffer verklaarde dat de twee ruzie kregen na het incident. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien dat de acteur de club vlak na 21.00 uur verliet, net nadat het incident zou hebben plaatsgevonden.

Gooding jr. wordt op 15 oktober voorgeleid aan het Hooggerechtshof van Manhattan. Op die dag zal naar verluidt ook meer bekend worden gemaakt over de nieuwe aanklacht tegen de acteur.