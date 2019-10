Miley Cyrus is weer thuis na haar ziekenhuisopname en is herstellende van een operatie aan haar keelamandelen. De zangeres laat dit donderdag weten via een Instagram Story.

"Ze is weer thuisgekomen. Herstellende van de operatie. Wens me succes", schrijft de 26-jarige Amerikaanse bij een foto waarop ze te zien is met haar vriend Cody Simpson.

Woensdag bevestigde Cyrus dat zij en de Australische singer-songwriter Simpson een relatie hebben. De 22-jarige Simpson bezocht haar in het ziekenhuis, waar ze was opgenomen nadat ze maandag meldde last te hebben van ontstoken keelamandelen.

In augustus werd bekend dat Cyrus en acteur Liam Hemsworth gingen scheiden. Daarna werd de zangeres enige tijd gelinkt aan Kaitlynn Carter. Die relatie hield niet lang stand.