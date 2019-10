Imanuelle Grives gebruikte in de periode voor haar aanhouding drugs en medicijnen om de drukte van haar bestaan als actrice aan te kunnen. Dat liet de advocaat van Grives donderdag weten in de strafzaak tegen haar vanwege drugsbezit.

Grives hoorde donderdag een celstraf van twee jaar eisen en een boete van 8.000 euro.

De actrice werd in juli van dit jaar samen met twee vriendinnen aangehouden met drugs op het Belgische festival Tomorrowland. Op het logeeradres van Grives werden na huiszoeking grote hoeveelheden drugs gevonden.

Volgens de actrice wist ze niet meer wie ze zelf was, "omdat je steeds iemand anders bent", aldus Grives geëmotioneerd in haar laatste woord tegenover de rechtbank in Antwerpen. De vrouw verklaarde in de tijd dat ze vastzat in voorarrest pas echt rust te hebben gevonden.

Verhaal over voorbereiding filmrol klopte ten dele

Haar verklaring tegen de politie dat ze zoveel drugs in haar bezit had omdat ze zich voorbereidde op een filmrol als vriendin van een drugsbaron, klopte slechts ten dele.

Haar advocaat John Maes vertelde dat Grives worstelde met haar bestaan. Een vrouw die volgens de raadsman werkweken van tachtig uur maakte en tegelijkertijd haar opwachting op feesten moest maken.

Om dit vol te houden gebruikte ze drugs en medicijnen tegen angst- en paniekaanvallen. Grives vertelde haar advocaat dat ze hierin veel te ver is gegaan. "Ze was een pad van zelfdestructie opgegaan."

De actrice zou inmiddels via haar huisarts hulp hebben gezocht. Grives liet eerder al weten dat ze professionele hulp nodig heeft om erachter te komen hoe ze in deze situatie is beland.

Grives zegt erg veel spijt te hebben

"Ik heb heel erg veel spijt", sloot Grives de zitting af. "Ik besef dat er niet alleen ernstige gevolgen zijn voor mijzelf, maar ook voor de mensen in mijn omgeving."

"Ik heb heel goed kunnen nadenken over wat ik aan het doen was met mijn leven en hoe ik dat verder wil gaan inrichten in de toekomst", vervolgde de actrice. "Dit is niet wie ik ben."

De rechtbank doet op 8 november uitspraak.