Het Openbaar Ministerie (OM) in België heeft donderdag twee jaar cel en een boete van 1.000 euro geëist tegen Imanuelle Grives voor het bezit van en de handel in drugs. De Nederlandse actrice werd in juli van dit jaar met een flinke hoeveelheid drugs betrapt op het Belgische festival Tomorrowland.

In eerste instantie meldde NU.nl dat de eis achttien maanden cel was, maar dit bleek de strafeis tegen een medeverdachte te zijn.

De actrice heeft verklaard dat ze de drugs heeft aangekocht om haar voor te bereiden op een rol in de film Suriname.

De actrice had meer dan honderd xtc-pillen, 20 gram cocaïne, een kleine 10 gram ketamine en enkele hoeveelheden MDMA en amfetamine bij zich. Ook in de Airbnb-woning die de actrice had gehuurd, werden drugs aangetroffen.

Ze benadrukte dat haar twee vriendinnen die bij haar waren op het festival, niets met de drugs te maken hadden. Zij zouden wel drugs van haar hebben overgenomen.

Grives liet eerder al weten dat ze professionele hulp nodig heeft om erachter te komen hoe ze in deze situatie is beland.