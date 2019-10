Het Openbaar Ministerie (OM) in België heeft donderdag twee jaar cel en een geldboete van 8.000 euro geëist tegen Imanuelle Grives voor het bezit van en de handel in drugs. De Nederlandse actrice werd in juli van dit jaar met een flinke hoeveelheid drugs betrapt op het Belgische festival Tomorrowland.

Grives heeft verklaard dat ze de drugs heeft aangekocht om zichzelf voor te bereiden op een rol in de film Suriname. Ze zou de vriendin van een drugscrimineel spelen.

Volgens haar advocaat is dat echter niet de enige reden. "Grives gebruikte voor haar aanhouding drugs en medicijnen om te ontsnappen aan de druk van haar bestaan als actrice."

De actrice heeft in haar verhoor gezegd dom te zijn geweest en erg risicovol te hebben gehandeld. Volgens haar advocaat wist Grives totaal niet waar ze mee bezig was.

De actrice heeft op het festival uiteindelijk acht xtc-pillen voor 100 euro verkocht.

Politie kwam Grives op het spoor na een tip

De politie kwam haar op het spoor na een tip van de eigenaar van het appartement waar ze verbleef. Die had een aparte geur geroken en vervolgens de drugs gevonden. Ze gaf een persoonsbeschrijving door. Grives en twee andere vrouwen die in het appartement verbleven, konden vervolgens worden opgepakt bij het festival.

Grives had onder andere tien gram cocaïne, vijf xtc-pillen en vijtien gram MDMA op zak. Toen het appartement werd onderzocht waar de vrouwen verbleven "opende zich de grot van Ali Baba", omdat de politie er een grote hoeveelheid drugs aantrof.

Het ging om bijna tachtig xtc-pillen, iets meer dan 11 gram cocaïne en andere drugs als ketamine en GHB.

De officier van justitie benadrukte dat de motivatie van Grives, dat ze zich wilde voorbereiden op haar rol, "niet door de beugel kan".

"Er zijn de laatste jaren door toedoen van drugs doden gevallen op het festival Tomorrowland en toen moesten wij mensen bellen met het bericht dat hun broer of zus is overleden."

Grives liet weten professionele hulp nodig te hebben

Grives liet eerder al weten dat ze professionele hulp nodig heeft om erachter te komen hoe ze in deze situatie is beland.

Haar advocaat vroeg de rechtbank geen celstraf op te leggen en haar voorarrest als voldoende straf te beschouwen. Grives is bereid een taakstraf in Nederland uit te voeren.

De uitspraak is op 8 november.

In eerste instantie meldde NU.nl dat de eis achttien maanden cel was, maar dit bleek de strafeis tegen een medeverdachte te zijn. De boete was geen 1.000 maar 8.000 euro.