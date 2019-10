De signeersessie van rapper Josylvio die woensdag plaatsvond in een MediaMarkt in Antwerpen, is volledig uit de hand gelopen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.



Nog voor de signeersessie begon, moest de politie ter plaatse komen omdat het personeel van het filiaal de chaos niet meer onder controle had. Een paar honderd jongeren vernielden rekken en haalden de zaak overhoop.

"Er werden vernielingen aangebracht en dingen gestolen en ook klanten die niet voor de signeersessie kwamen, ondervonden hinder door het tumult", zegt de Antwerpse politiewoordvoerder Willem Migom. "Onze diensten kwamen ter plaatse om de openbare orde te herstellen. Dat ging vlot", benadrukt Migom.

"De rapper was aanwezig, maar we zagen hem niet. Plots gooide iemand een cd door de winkel en hij riep dingen. Enkele meelopers hebben hetzelfde gedaan en voor we het wisten vlogen er cd's door de lucht", zegt een bezoeker van de signeersessie.

De rapper reageerde zelf op de rellen via zijn Instagram-account: "Hele chaos in de MediaMarkt, ik vond het heel erg jammer, ik mocht niet naar beneden komen van het personeel", klinkt het in een van zijn Stories. "Ik was daar om albums te signeren. Heel jammer voor de mensen die er waren. Ik ga iets anders verzinnen, ik maak het goed."

Josylvio, de artiestennaam van Joost Dowib, is bekend van nummers als Ride or Die, Catch Up en Hella Cash. Hij is de meest gestreamde artiest van 2018 in Nederland en de meest bekeken artiest op YouTube. In 2018 was Hella Cash in Nederland het bestverkochte album van het jaar.