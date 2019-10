Tom Egbers (61), die eind juli werd getroffen door een hartinfarct, voelt zich naar eigen zeggen weer goed. De presentator is weer aan het werk, maar neemt daarnaast ook tijd om uit te rusten.

"Het gaat heel goed, ik voel me verkwikt", vertelt Egbers aan Matthijs van Nieuwkerk. Egbers was woensdag voor het eerst in maanden weer te zien als tafelheer in De Wereld Draait Door.

"Ik ga naar de sportschool, naar musea, ik zie sportwedstrijden", gaat de NOS Studio Sport-presentator verder, die ook veel wil uitrusten na zijn hartinfarct.

De presentator werd getroffen door het hartinfarct toen hij eind juli op vakantie was met zijn vrouw Janke Dekker. "Het is gelukkig goed afgelopen", zegt Egbers. "Ik ben me meer bewust van de dingen die ik doe, ik voel me sterker dan voorheen. Ik kan weer dingen doen, ik ben blij dat ik terug ben."

De presentator, die afgelopen zondag terugkeerde bij NOS Studio Sport, werd tijdens zijn herstel vervangen door Henry Schut. Sjoerd van Ramshorst zal zijn plek waarnemen bij Studio Voetbal, omdat Egbers de twee programma's niet langer gaat combineren.