Andy van der Meijde is tot zijn 21ste nooit dronken geweest, vertelt hij in gesprek met Panorama. Van de oud-voetballer is bekend dat hij er jaren geleden een turbulente levensstijl op nahield.

"Het is misschien nauwelijks voor te stellen na alles wat ik heb gedaan, maar voor mijn 21e ben ik nog nooit dronken geweest. Nooit", vertelt de oud-speler van het Nederlands elftal.

"Zelfs toen we aan het einde van het seizoen met FC Twente naar Chersonissos gingen en iedereen de hele nacht doorging, nam ik gewoon cola en lag ik om tien uur al in bed. Drinken deed me helemaal niks", aldus de veertigjarige Van der Meijde.

De voormalige aanvaller had jarenlang een turbulente levensstijl. Zo spendeerde hij tonnen aan drugs, drank en prostituees. Ook ging zijn huwelijk kapot door zijn affaire met een stripper.

Ondanks zijn strubbelingen kan Van der Meijde terugkijken op een glansrijke voetbalcarrière. "Ja, mensen denken dat ik alleen maar gekke dingen heb gedaan, maar ik heb ook echt wel een hoog niveau gehaald. Anders kom je natuurlijk nooit bij Ajax en Oranje. Maar ja, toen lag mijn focus ook echt op het voetbal."

Spijt dat hij nooit van zijn succes heeft genoten

De zeventienvoudig international laat weten er spijt van te hebben dat hij nooit van zijn succes heeft genoten. "Vorig seizoen was ik voor de Champions League bij PSV, voor de duels met Inter en Barcelona. Dan zie je al die grote spelers lopen en denk je wel: shit, zo'n speler was ik dus ook", vertelt hij.

Bij het Italiaanse Internazionale speelde hij met grote namen. "Alleen besefte ik toen niet hoe mooi dat spelletje was. Omdat ik vooral oog had voor al die gekke dingen buiten het voetbal om, zoals vrouwen, drugs en drank", aldus Van der Meijde.