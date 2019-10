Miley Cyrus ligt sinds dinsdag in het ziekenhuis en is daar bezocht door zanger Cody Simpson, met wie ze onlangs zoenend werd gezien. De zangeres plaatste filmpjes op Instagram waarin te zien is dat de zanger op zijn gitaar liedjes voor haar speelt en waarin ze hem haar vriend noemt.

Het is niet precies duidelijk waarom Cyrus in het ziekenhuis is opgenomen, maar het lijkt erop dat ze een ontsteking aan haar keelamandelen heeft; voor haar ziekenhuisopname schreef ze namelijk al dat ze last had van ontstoken amandelen.

Op 12 oktober wordt Cyrus weer op het podium verwacht bij het door Ellen DeGeneres georganiseerde Gorillapalooza, een benefietgala voor het welzijn van gorilla's. "Ik probeer zo snel mogelijk te genezen om bij Gorillapalooza te kunnen zijn", schrijft de zangeres bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed.

Cyrus bevestigde onlangs op sociale media dat ze aan het daten is. Dat deed ze nadat ze zoenend met Simpson werd gefotografeerd. Sindsdien verschijnen de twee regelmatig samen in het openbaar en op elkaars sociale media.

In augustus werd bekend dat Cyrus en acteur Liam Hemsworth gingen scheiden. Daarna werd de zangeres enige tijd gelinkt aan Kaitlynn Carter, maar die relatie hield geen stand.