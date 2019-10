Natalie Imbruglia is bevallen van een zoon. De zangeres deelt woensdag een foto van Max Valentine op Instagram.

"Welkom op de wereld. Ik loop over van liefde", aldus de 44-jarige Australische bij een foto van een babyhandje dat een volwassen vinger vasthoudt. Waar en wanneer haar zoon is geboren, vermeldt Imbruglia niet.

In juli maakte de zangeres bekend met behulp van ivf in verwachting te zijn. "Ik ben dankbaar dat dit kan met een ivf-behandeling en een spermadonor. Verder ga ik hier niets over zeggen", schreef ze toen op Instagram.

Imbruglia brak in Australië door als actrice in de serie Neighbours. Ze scoorde in 1997 een grote hit met de single Torn. Ook haar liedjes Wrong Impression en Shiver werden hits in Europa.