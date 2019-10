Maarten van Rossem (75) merkt dat hij, in tegenstelling tot vroeger, sneller emotioneel wordt. De historicus en Slimste Mens-jurylid merkt dit bijvoorbeeld bij het kijken van films en tijdens het lezen.

"Bij het ouder worden wordt het eerder sterker dan zwakker", vertelt Van Rossem over zijn emoties in het televisieprogramma Sterren op het Doek.

Dat merkt hij bij het kijken van Disney- en Pixar-films. "Zoals Bambi, die is geweldig. De scène waarin zijn moeder wordt doodgeschoten is heel aangrijpend."

Liever kijkt hij deze films alleen. "Dat zijn dingen waar ik in mijn eentje van geniet, want ik weet dat de waterlanders dan in no-time tevoorschijn komen."

Ook toen hij In de ban van de ring voorlas aan zijn kinderen, merkte Van Rossem dat hij emotioneel werd. "Als je voorleest, dan is dat een ander soort lezen dan wanneer je stil leest. Ik raak ontroerder als ik voorlees, dus heb ik het verhaal eerst hardop aan mezelf voorgelezen. Toen was de emotie al gedempt toen ik het voor de tweede keer aan mijn kinderen voorlas."