Kim Kardashian zou haar drie jongste kinderen Saint (3), Chicago (1) en Psalm (vier maanden) hebben laten dopen. Ze zou dit hebben gedaan in de kathedraal van Etsjmiadzin, de oudste kathedraal van de wereld.

West was volgens E!News niet aanwezig bij het dopen. Kardashian werd wel vergezeld door haar zus Kourtney en haar kinderen Mason, Penelope en Reign. Ook waren er camera's aanwezig voor de opnames van hun realityshow Keeping Up with the Kardashians.

Kardashian wilde haar kinderen volgens een bekende al langer laten dopen in Armenië, het land waar haar vaders familie vandaan komt. Hiermee wil ze een eer bewijzen aan haar erfgoed.

North West (6), de oudste dochter van Kardashian en West, werd zo'n vier jaar geleden al gedoopt in Jeruzalem.

Kardashian is momenteel in Armenië voor het World Congress on Information Technology, waar ze een van de sprekers is. Hier zal ze het hebben over het gebruik van sociale media, privacy en hoe technologie wordt toegepast in de media en entertainment.