Robin Martens, die ruim een week geleden werd aangehouden omdat ze een agent zou hebben mishandeld, wordt nu officieel verdacht voor het mishandelen van een ambtenaar in functie.

Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) laat aan Shownieuws weten dat de voormalig Goede Tijden, Slechte Tijden-actrice op 19 november moet voorkomen en dan vragen zal moeten beantwoorden van de officier van justitie. Dit zal gebeuren tijdens een besloten hoorzitting.

De advocaat van Martens was dinsdag niet meer bereikbaar voor een reactie.

De zaak zou na dit gesprek mogelijk afgerond kunnen zijn, schrijft het AD. Als het tot een rechtszaak komt, dan zal deze – in tegenstelling tot het gesprek met de officier – wel in de openbaarheid plaatsvinden.



Na het verhoor in november zal de officier een afdoeningsbeslissing nemen, waarbij de zaak mogelijk in één dag wordt afgehandeld. Er zal dan geen rechter bij de zaak betrokken worden.

Martens ontkent de mishandeling

De 27-jarige Martens ontkent dat zij de agent heeft geslagen. Wel zou ze hem hebben geduwd. De actrice hoefde dan ook niet op het bureau te blijven na haar aanhouding.

Martens vertelde in de talkshow van Beau van Erven Dorens dat ze na een avondje stappen met vrienden naar huis wilde gaan, toen ze getuige werden van een opstootje waarbij een man een mes zou hebben gehad.

"We hadden een paar biertjes op, maar waren niet dronken. Mijn beste vriend Bas werd vervolgens benaderd door een kennis met de vraag of hij aan een agent wilde vragen wie de man met het mes was. Bas liep naar een agent en stelde die vraag. Nadat de agent 'rot op' zei, draaide hij zich om en liep weg."

Politie stelde dat agent is beetgepakt en geslagen

Daarna begon de agent volgens Martens op haar vriend in te slaan. "Dat was echt niet oké. Ik kan niet tegen onrecht en raakte in paniek. Heb geprobeerd om die agent van Bas af te duwen. En ja, ik heb geschreeuwd. Maar ik heb die agent in mijn herinnering niet geslagen."

In het oorspronkelijke politiebericht staat dat een 27-jarige vrouw een agent zou hebben beetgepakt en meerdere malen in zijn gezicht heeft geslagen. Ze zou daarbij onder invloed van alcohol zijn geweest. De politie wilde niet bevestigen dat het hierbij om Martens ging. Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe Martens een slaande beweging maakt richting een agent.