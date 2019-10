Acteur James Van Der Beek en zijn vrouw Kimberly verwachten hun zesde kind. Dat maakte hij maandag via sociale media bekend.

Op Instagram schrijft hij: "Ongelofelijk om aan te kondigen dat een nieuwe bundel van vreugde ons heeft uitgekozen."

Ook bespreekt hij in zijn bericht het stigma rondom miskramen. De acteur geeft aan samen met zijn vrouw drie keer meegemaakt te hebben dat er bij de eerste echo van een zwangerschap iets niet in orde was; geen hartslag of zelfs geen baby. "Deze dingen gebeuren soms gewoon en het is iets waar men zelden over praat. Maar de schaamte daaromheen moet verdwijnen. Je moet jezelf de tijd geven om te treuren en je openstellen naar vrienden en familie als je dat fijn vindt, want vaak kun je die steun goed gebruiken".

"Gelukkig liepen wij deze keer met tranen van geluk naar buiten", aldus de trotse vader.

De twee trouwden in 2010 en zijn al ouders van dochters Olivia (9), Annabel Leah (5), Emilia (3), Gwendolyn (1) en zoon Joshua (7).

De Amerikaanse Van der Beek is in Nederland vooral bekend als acteur in de series Dawson's Creek, Criminal Minds en CSI: Cyber. In Amerika doet hij momenteel mee aan Dancing with the stars en is een van de favorieten voor de finale.