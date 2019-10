Maroon 5-zanger Adam Levine is blij met zijn beslissing eerder dit jaar om te stoppen met zijn rol als coach in de Amerikaanse versie van The Voice, vertelt hij maandag in de talkshow van Ellen DeGeneres.

In mei van dit jaar werd bekend dat de zanger stopte als coach van de Amerikaanse versie van The Voice, waar hij zestien seizoenen talenten bijstond.

Levine zei de show absoluut te missen maar niet het vele werk dat het al die jaren met zich meebracht.

"Ik was jarenlang heel veel dagen achter elkaar aan het werk, wat geweldig was, begrijp me niet verkeerd. Maar om daarmee te stoppen en tijd te besteden aan mijn nog jonge gezin is fantastisch en daar geniet ik enorm van", aldus Levine.

"Het is heerlijk om thuis te kunnen zijn met mijn kinderen. Ik ben zo dol op die meiden. Veel meer nog dan ik ooit voor mogelijk heb gehouden".

Levine heeft samen met zijn vrouw Behati Prinsloo twee dochters, Dusty Rose (3) en Gio Grace (1).