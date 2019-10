De Amerikaanse acteur Jeffrey Dean Morgan, bekend van zijn rol als de schurk Negan in de horrorserie The Walking Dead, is zaterdag in het geheim getrouwd met One Tree Hill-actrice Hilarie Burton.

Het is het tweede huwelijk voor Morgan. De 53-jarige acteur en zijn 37-jarige bruid maakten het nieuws bekend door het plaatsen van een zwart-witfoto op Instagram.

"Ik wil even laten weten dat we zijn getrouwd", schreef Burton bij de foto.

De twee hadden al tien jaar een relatie. Burton daarover: "We leven al tien jaar als man en vrouw. Er werd eerder geschreven dat we in 2014 of 2015 al getrouwd zouden zijn en dat ik al eerder getrouwd ben geweest en daarna gescheiden, maar dat is allemaal niet waar. Maar wij kenden de waarheid en het voelde raar om te proberen om dat te corrigeren."