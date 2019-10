De bus waarin Paul McCartney reed tijdens de tour met zijn band Wings wordt dinsdag geveild. Dit schrijft New Musical Express. De bus is naar schatting tussen de 15.000 en 25.000 pond (tussen de 16.000 en 28.000 euro) waard.

In 1972 kocht McCartney de dubbeldekker voor de tour die de zanger in de zomer met Wings maakte. Na de tournee eindigde de bus in een rockcafé in Tenerife en later belandde de tour in de achtertuin van de café-eigenaar.

De huidige eigenaar van de tourbus, Justin James, kocht het voertuig tien jaar geleden. "Ik zag het ding wegrotten in de achtertuin en besloot dat ik de bus moest hebben", aldus James. Met behulp van hijskranen kreeg James de bus in Oxfordshire. Het kostte acht jaar om de bus terug te halen.

"Ik hoopte de bus voor tours voor kinderen te gebruiken, maar dat plan kwam nooit van de grond. De motor moet eerst aan de praat gebracht worden, iets wat mij nooit is gelukt." James betaalde 25.000 pond aan onderhoud van de bus. Wanneer de veiling meer oplevert dan dat bedrag, doneert hij de winst aan Arms Around the Child, een fonds voor kinderen die in armoede leven.