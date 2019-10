Imanuelle Grives (34) staat donderdag voor de rechter, een kleine drie maanden nadat zij op 21 juli met een grote hoeveelheid drugs op zak werd opgepakt op het Belgische festival Tomorrowland. De Nederlandse actrice hoort dan welke straf er tegen haar wordt geëist. NU.nl zet alle ontwikkelingen in deze zaak op een rij.

Grives wordt opgepakt

Op 22 juli komt naar buiten dat de actrice, bekend uit onder meer Celblok H, Alleen maar nette mensen en Spangas, op zondag 21 juli is opgepakt op het Belgische festival Tomorrowland. Ze heeft een grote hoeveelheid drugs bij zich, waaronder zo'n honderd xtc-pillen en 20 gram cocaïne. Ook haar Airbnb-adres wordt doorzocht, waar nog meer cocaïne en verschillende soorten synthetische drugs worden aangetroffen.

Grives bekent bij haar aanhouding onmiddellijk dat deze drugs van haar zijn en dat ze deze heeft verkocht, ook aan haar vriendinnen met wie ze het festival bezocht.

Ze wordt aangeklaagd op verdenking van handel en bezit van verdovende middelen en handel en bezit van psychotrope stoffen; dit zijn stoffen die invloed hebben op de psyche.

Volgens Grives' advocaat was zij in het bezit van de drugs ter voorbereiding op een rol. "Mijn cliënte heeft de gewoonte zich zeer goed voor te bereiden voor een nieuwe rol. Zo heeft ze ooit weken op straat geleefd voor een reeks over daklozen", luidt zijn toelichting.

Terwijl de zaak verder wordt onderzocht, laat het Belgische Openbaar Ministerie vast weten dat dit geen positieve invloed kan hebben op haar mogelijke straf. "Die zaak wordt afgetoetst en verder nagekeken, maar sowieso is dat geen verschoningsgrond op het verhandelen van drugs. Op geen enkele manier. Met de hoeveelheden die ze op zak had niet. Onmogelijk.”

Actrice laat via woordvoerder van zich horen

Een kleine week na haar aanhouding laat Grives, die na haar aanhouding in hechtenis moet blijven, voor het eerst van zich horen.

Haar management laat in een verklaring weten dat Grives is aangeslagen en dat ze "begrijpt dat veel mensen zich zorgen maken over hoe het met haar gaat en dat er veel vragen zijn over haar situatie".

"Deze uitspraak is een grote teleurstelling voor Imanuelle en haar familie. Dit betekent dat zij vooralsnog niet naar huis mag om zich in Nederland voor te bereiden op de rechtszaak", aldus het management. "Ze beseft dat ze professionele hulp moet zoeken om te kijken hoe het kan dat ze in deze situatie is beland."

Grives zou spelen in film die over drugshandel gaat

Nadat de advocaat van de actrice eerder zei dat ze de drugs in haar bezit had ter voorbereiding van een filmrol, wordt op 9 augustus duidelijk dat Grives een rol zou spelen in de film Suriname, die draait om een beruchte crimineel.

Actrice Fajah Lourens vertelt in de 538 Ochtendshow dat ze een rol heeft in de film en dat ze deze heeft overgenomen van Grives. Filmproducent Rodney Leysner zegt haar aanhouding als een klap te hebben ontvangen. "We betreuren dit ook echt. Imanuelle is een waanzinnig goede actrice en we waarderen haar als mens. We hopen voor haar dat dit met een sisser afloopt."

Grives zit ruim anderhalve maand in hechtenis als de rechter bepaalt dat ze haar uitspraak in vrijheid - en dus in Nederland - mag afwachten. De actrice deed hiertoe eerder een verzoek via haar advocaat. Ook moet ze een borgsom betalen van 5.000 euro.

Grives op de set van Celblok H, samen met collega's als Isa Hoes en Eva van de Wijdeven. (foto: BrunoPress)

'Ze wil alle schuld op zich nemen'

Volgens John Maes, de advocaat van Grives, wil zij alle schuld in de zaak op zich nemen. Rond deze tijd wordt bekend dat ook twee Amerikaanse vriendinnen van de actrice zijn gearresteerd, die niet in hechtenis hoefden te blijven. Volgens Grives hebben de twee "verder niets met de zaak te maken".

Op 10 oktober zal de actrice voor de rechter moeten komen en hoort zij welke straf er tegen haar wordt geëist. Het OM eiste een paar maanden geleden in een vergelijkbare zaak, waarbij een Australiër schuldig werd bevonden vanwege het dealen van een vergelijkbare hoeveelheid drugs, drie jaar cel en een geldboete van 8.000 euro.

De actrice lijkt de 'pech' te hebben dat ze is gearresteerd in België, waar er een stuk strenger wordt gekeken naar drugshandel dan in Grives' thuisland Nederland.

"In België kun je al een onvoorwaardelijke celstraf krijgen voor het bezit van hennep", zegt strafrechtadvocaat Leonie van der Grinten. "In Nederland wordt dan toch eerder aan een taakstraf gedacht."

Of haar een gevangenisstraf van weken, maanden of jaren zal worden opgelegd, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. "De Belgische rechter zal zich erover moeten gaan buigen." De zitting begint donderdag om 11.00 uur.