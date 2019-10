De bezittingen van de in maart overleden Keith Flint van The Prodigy worden geveild, meldt NME. Onder de voorwerpen bevinden zich onder meer diverse neuspiercings en een op maat gemaakt bed.

Volgens NME zou de Britse artiest nog schulden hebben. In totaal honderdzeventig voorwerpen moeten ervoor zorgen dat het financiële gat gedicht wordt.

Op de veiling kunnen deelnemers onder andere bieden op motorkleding, verschillende MTV-awards en het muziekarchief van Flints soloprojecten. De veiling staat gepland op 7 november in het Engelse Cambridge.

"Deze voorwerpen tonen het verschil tussen Keith het podiumbeest en Keith in zijn persoonlijke omgeving", laat veilingmeester Martin Millard in gesprek met NME weten. "Omdat veel voorwerpen een persoonlijk verhaal met zich meedragen, is een normale taxatie bijna onmogelijk. Daarom hebben we besloten om van tevoren geen prijslijst op te stellen."

Volgens Millard zal er tijdens de veiling voor ieder budget iets beschikbaar zijn.

Pub van Flint zou rode cijfers schrijven

Verschillende media meldden afgelopen zomer al dat Flint schulden had bij de Britse belastingdienst. Daarnaast zou hij ook rode cijfers hebben geschreven met een pub die op zijn naam stond.

Keith Flint pleegde afgelopen maart op 49-jarige leeftijd zelfmoord in zijn huis in de buurt van Londen.

The Prodigy werd in het begin van de jaren negentig bekend en brak wereldwijd door met nummers Breathe en Firestarter. Flint, die zich eerst als danser bij de groep voegde en later het vocale gedeelte van de band voor zijn rekening nam, viel op door zijn opvallende kapsels, gekleurde lenzen en piercings.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.