Gordon is weggelopen tijdens de film Joker omdat hij zich ongemakkelijk voelde bij het geweld in de film. De zanger begrijpt zorgen dat de film zou aanzetten tot geweld, meldt hij zondag op Instagram.

"Voor het eerst in jaren weggelopen tijdens een film. Wat een zware donkere film", aldus Gordon. "Het magnifieke acteerwerk van Joaquin Phoenix staat er buiten maar man, ik werd zo ongemakkelijk van zoveel geweld. Als je goed in je vel zit moet je dit niet gaan kijken. Ik begrijp de zorgen dat men bang is dat dit aanzet tot geweld. Vreselijk vond ik het. Ik ga wel naar Frozen deel twee!"

Joker zorgde al voor de première op 3 oktober voor opschudding. Zo zou het hoofdpersonage, gespeeld door Joaquin Phoenix, volgens critici mensen kunnen aanzetten tot het plegen van geweld. In een aantal Amerikaanse bioscopen zijn de veiligheidsmaatregelen daarom aangescherpt.

De door Todd Phillips (bekend van The Hangover-trilogie) geregisseerde film won in september de Gouden Leeuw op het filmfestival van Venetië. Naast hoofdrolspeler Phoenix heeft ook Robert de Niro een rol in de film.