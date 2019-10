Sia heeft last van chronische pijn door het syndroom van Ehlers-Danlos. De Australische zangeres vertelt dit aan haar volgers op Twitter om personen die aan vergelijkbare aandoeningen lijden een hart onder de riem te steken.

"Ik lijd aan chronische pijn en een neurologische ziekte. Ik heb het syndroom van Ehlers-Danlos en als jij ook last hebt van pijn, fysiek of mentaal, weet dat ik van je houd. Houd vol, het leven is heel moeilijk. Pijn werkt demoraliserend, maar je bent niet alleen", schrijft ze op sociale media.

De Ehlers-Danlos-syndromen (EDS) zijn een groep erfelijke aandoeningen, waardoor het bindweefsel minder stevig is. Klachten en hevigheid van klachten verschillen per type, maar vaak gaat de aandoening gepaard met beweeglijkere gewrichten en gewrichtsklachten. Ook is de huid rekbaarder en kunnen blauwe plekken eerder ontstaan en later genezen.

De 43-jarige Sia bracht in 1997 haar eerste album uit. In 2008 scoorde ze met The Girl You Lost To Cocaine haar eerste hit in Nederland. In 2014 raakte haar carrière in een stroomversnelling met hits als Chandelier, Elastic Heart en Cheap Thrills. De zangeres verschijnt tegenwoordig niet meer zelf in haar videoclips en draagt op het podium pruiken die haar gezicht bedekken.