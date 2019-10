Jan des Bouvrie heeft in zijn eerste huwelijk afstand van zijn echtgenote genomen omdat ze zo kon zeuren. De interieurontwerper vindt dat vrouwen dat sowieso erg kunnen, zegt hij in gesprek met de Volkskrant.

"Kijk maar eens om je heen, hoeveel mannen er gaan scheiden omdat hun vrouwen zeuren. Monique (zijn huidige vrouw, red.) zeurt nooit. Zeuren is bijvoorbeeld de vraag: waar was je, wat heb je gedaan? Dat kunnen vrouwen erg doen, en daar kunnen mannen niet tegen", aldus de 77-jarige Des Bouvrie zaterdag in de krant.

Andersom stelt de ontwerper dergelijke vragen wel aan zijn vrouw. Dan ziet hij het echter niet als zeuren, maar als het "in de gaten houden".

"Gisteren kwam ze om half acht thuis, terwijl de zaak hier om zes uur sluit. Dus ik vroeg: 'Waar was je nou?' Ze was bij de zonnebank en eten halen. En dan héb ik een hekel aan mezelf, dat ik die vraag stelde."

Monique des Bouvries ziet dat iets anders. "Ja, dat vind ik een beetje zeuren. Het was trouwens ook geen half acht. Ik was naar de zonnebank en eten halen, moet ik dat dan allemaal gaan vertellen? Laat lekker gaan. Jan kan af en toe wel bonje maken. Hij is een Leeuw, hè. He wants to control."