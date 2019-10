Het derde kind van acteurs Ryan Reynolds en Blake Lively is al een paar maanden geleden geboren. Bronnen vertellen Amerikaanse media over de komst van de nieuwe baby.

Het acteerkoppel is nooit spraakzaam over hun privéleven en zou daarom geprobeerd hebben het nieuws zo lang mogelijk geheim te houden. Nu bevestigen bronnen in gesprek met onder meer People en Us Magazine dat het zusje of broertje van dochters Inez en James al geboren is.

Reynolds en Lively hebben zelf niets laten weten over de geboorte van hun derde kind. Beiden zijn in de tussentijd wel actief geweest op sociale media.

Het stel maakte in mei dit jaar bekend een derde kindje te verwachten, toen Lively zwanger op de rode loper bij de première van Detective Pikachu verscheen. Lively en Reynolds trouwden in 2012 en werden in 2014 voor het eerst ouders, toen dochter James geboren werd.