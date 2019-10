Prins Harry heeft wederom een aanklacht ingediend tegen Britse pers. Nadat hij eerder deze week stappen aankondigde tegen Mail On Sunday wegens het verspreiden van een persoonlijke brief van zijn vrouw Meghan Markle, wil hij nu Daily Mirror en The Sun laten vervolgen voor het afluisteren van zijn telefoon.

De prins stelt dat zijn voicemailberichten zijn beluisterd en wil de eigenaren van beide kranten daarom voor de rechter slepen. Dit nieuws werd bevestigd door woordvoerders van Buckingham Palace. News Group Newspapers, het bedrijf dat eigenaar is van The Sun, bevestigt een claim te hebben ontvangen. Uit documenten van de rechtbank blijkt dat ook MGN limited, eigenaar van Daily Mirror, is aangeklaagd.

Eerder deze week deelde Prins Harry een verklaring met het Britse volk waarin hij uitlegt waarom hij met zijn vrouw gerechtelijke stappen tegen kranten onderneemt. "Mijn vrouw is het slachtoffer geworden van de Britse tabloidkranten die campagne voeren tegen personen zonder de consequenties in te zien", schreef hij toen.

Prins Harry maakte een vergelijking met de dood van zijn moeder Prinses Diana, die in 1997 verongelukte na achtervolgd te worden door paparazzi. "Ik heb met eigen ogen gezien wat er gebeurt als iemand niet meer wordt behandeld als een persoon. Ik verloor mijn moeder en ik zie nu hoe mijn vrouw hier ook slachtoffer van wordt."

Prins Harry en Markle trouwden in mei 2018 met elkaar. Hun zoontje Archie werd in mei 2019 geboren.