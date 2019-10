Gerard Butler klaagt de vrouw aan die hem in 2017 van zijn motor reed, meldt TMZ vrijdag.

Butler werd in oktober 2017 afgesneden door een automobilist en belandde daardoor in het ziekenhuis. De 49-jarige acteur brak zijn voet op vijf plekken en liep daarnaast snijwonden en kneuzingen op.

Volgens rechtbankdocumenten die TMZ in handen heeft, eist Butler een schadevergoeding van de vrouw. Het is niet bekend hoe hoog het bedrag is.

Butler is bekend van onder meer de Fallen-serie, waarvan het derde deel onlangs in de bioscoop verscheen. Daarnaast was hij te zien in onder meer 300 en Geostorm.