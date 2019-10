Oscar Isaac en zijn vrouw Elvira Lind hebben een zoon gekregen, meldt People donderdag.

De woordvoerder van de 40-jarige Star Wars: The Last Jedi- acteur en zijn 37-jarige vrouw bevestigde het nieuws.

Donderdag deelde Lind, een Deense documentairemaakster, een foto van de baby op Instagram. Het stel had al een tweejarige zoon (Eugene).

Naast Star Wars is Isaac onder meer bekend van de films Inside Llewyn Davis, X-Men: Apocalypse en Life Itself. De acteur zal in december te zien zijn in Star Wars: The Rise of Skywalker.