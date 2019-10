NOS-presentator Tom Egbers heeft zich na zijn hartinfarct voorgenomen om vaker nee te zeggen tegen werk, vertelt hij in een vrijdag verschenen interview met NRC.

"Ik heb altijd moeite gehad met 'nee' zeggen, maar wil daar nu verandering in brengen. Minstens twee aangesloten dagen per week zal ik niet werken. Mijn werk is belangrijk, maar mijn privéleven is nog belangrijker. Dat wist ik wel, maar daar leefde ik niet naar."

Donderdag werd bekend dat Egbers in verband met zijn gezondheid de uitzendingen van NOS Studio Sport niet meer zal combineren met NOS Studio Voetbal. Het laatste programma zal vanaf zondag voortaan worden gepresenteerd door Sjoerd van Ramshorst.

De presentator werd getroffen door het hartinfarct toen hij eind juli op vakantie was. "Mijn vrouw Janke en ik zaten op een Grieks eiland", begint de 61-jarige Egbers zijn verhaal. "We hadden een heerlijke avond achter de rug met een Griekse familie. Lieve mensen, mooi licht, mooie muziek."

De volgende dag voelde de presentator een druk, hoog in zijn maag. "Ik dacht eerst nog dat het door het zware tafelen kwam, maar toen de pijn de volgende ochtend terugkeerde - en ik volgens Janke grauw zag - zijn we toch naar het ziekenhuis gereden."

'Ik voelde me bezwaard dat ik voordrong'

Egbers vertelt dat hij aankwam in een "matig geoutilleerd hospitaaltje", waar vluchtelingen in de rij stonden te wachten. "Ik voelde me bezwaard dat ik voordrong, maar merkte al snel dat het menens was.'You have a heart attack, mister!', schreeuwde een arts. Ik werd getrombolyseerd (kreeg een infuus met medicijnen, red.), waarna overleg met artsen in Nederland en Griekenland volgde."

"Met een krakkemikkig vliegtuigje ben ik samen met Janke naar Athene vervoerd. Daar zijn stents geplaatst, terwijl ik via een monitor meekeek en de chirurgen complimenteerde met hun goede werk. Zes dagen later mocht ik naar huis."

Snoeiharde confrontatie en lesje in nederigheid

De presentator, die komende zondag terugkeert bij NOS Studio Sport, werd tijdens zijn herstel vervangen door Henry Schut. Dat Sjoerd van Ramshorst zijn plek inneemt bij Studio Voetbal vindt Egbers confronterend.

"Ik werk al sinds de jaren tachtig voor de NOS, sinds de jaren negentig doe ik voetbal op de vroege zondagavond. Ik voel me als een speler die op z'n 32e tot de conclusie komt dat het messcherpe van zijn fysieke gestel er niet meer is. Het blijft een snoeiharde confrontatie met jezelf. Een lesje in nederigheid ook; iedereen is vervangbaar."