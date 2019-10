Maan de Steenwinkel heeft hele strenge regels over het praten over haar privéleven, De Britse prins Harry en Meghan Markle klagen een Britse krant aan en Katja Schuurman wil niet meer over seks praten. Een overzicht van de entertainmentwereld van afgelopen week.

Lievelingskleuren, favoriete schoolvakken en namen van eerste vriendjes en vriendinnetjes; ben je beroemd, dan weet iedereen alles over je. Geen detail te klein om te bespreken, want je fans willen niets liever dan de persoon achter het liedje, de film of de Instagram-berichten kennen.

Het is dan ook weleens fijn om wat dingen voor jezelf te kunnen houden. Gewoon, een klein geheimpje. Zo is het ook aan het begin van een nieuwe relatie: als je de eerste date er net op hebt zitten, wil je liever niet dat iedereen zich er al mee bemoeit.

Maan de Steenwinkel is duidelijk: voor haar is privé privé. En dat blijft zo. Maar haar vriendje Tony Junior is iets minder streng, en dat maakte het gesprek dat de twee deze week bij Beau van Erven Dorens aan tafel voerden een tikkeltje ongemakkelijk.

De zangeres was bij Beau op bezoek om te praten over haar nummer Zo Kan Het Dus Ook, waarin ze een ode brengt aan Tony. Maar op alle vragen die over haar vriend gingen, reageerde ze afwijzend. "Ik zit heel erg in een soort dubio tussen 'privé is privé', maar we komen er ook niet helemaal onderuit om iets toe te geven, zeg maar. Ik zit er gewoon heel erg mee tussen wal en schip. Aan de ene kant vind ik het heel grappig, maar aan de andere kant denk ik: niet iedereen hoeft dat te weten."

Zingen over je vriend, maar dan niet willen vertellen over je vriend: het ging er bij Beau niet in. Om het gesprek nog iets ongemakkelijker te maken, schoof Tony vervolgens aan. Hij kwam haar een platina plaat uitdelen voor het liedje dat over hem gaat, maar door haar opmerkingen even daarvoor wist Beau niet meer wat te doen.

De presentator probeerde toch wat persoonlijke feitjes naar voren te halen - wanneer hun eerste date was en wat hun gezamenlijke liefdesliedje is - maar Maan was duidelijk en wilde geen antwoord geven. Tony riep nog dat hij wél heel open was, maar de zangeres onderbrak hem vrijwel iedere keer als hij iets wilde zeggen, en zo kwamen we nog niks te weten.

Groot gelijk natuurlijk: als je niet wilt delen, moet je dat niet doen. Maar misschien is het dan toch slimmer om geen liedjes te schrijven over je geliefde?

En nou is het klaar

Meghan Markle kan het niet goed doen bij sommige Britse tabloids. Is het niet dat ze baby Archie niet goed vasthoudt, dan is het wel dat ze zich niet aan de kledingvoorschriften houdt. Of haar familie heeft weer allerlei uitspraken gedaan die erop wijzen dat Meghan niet geschikt zou zijn voor prins Harry.

De Britse koninklijke familie houdt zich steeds op een afstandje en reageert niet op de vele verhalen die de ronde doen, maar deze week bleek dat ze wel degelijk de roddelbladen en entertainmentpagina's lezen: de familie klaagt Mail on Sunday aan.

De krant pakte onlangs groots uit met een handgeschreven brief van Meghan aan haar vader, waarin ze hem in vijf kantjes onomwonden vertelde dat ze teleurgesteld is in haar vader en hem smeekte de pers niet langer te woord te staan.

Hoe de krant aan de brief is gekomen, is niet duidelijk, maar de koninklijke familie is niet blij. Er zouden hele passages in ontbreken en daarmee zou de krant ervoor zorgen dat een oneerlijk beeld van Meghan geschetst wordt.

"Mijn vrouw is het slachtoffer geworden van de Britse tabloidkranten die campagne voeren tegen personen zonder de consequenties daarvan in te zien. De campagne tegen mijn vrouw is in het afgelopen jaar, tijdens haar zwangerschap en het opvoeden van onze pasgeboren zoon, uit de hand gelopen", aldus Harry in een verklaring.

Dat de prins zijn moeder verloor toen zij in 1997 verongelukte tijdens een achtervolging door de paparazzi, maakt dat Harry als geen ander weet wat voor effect dergelijke aandacht kan hebben op een mens. Hij en Meghan hebben hun best gedaan zich tegen de kritiek van de pers af te sluiten, maar dat heeft niet mogen baten.

"Daarom gaan we nu juridische stappen ondernemen. Voor deze media is dit een spelletje, waar wij vanaf het begin al niet aan hebben willen meedoen. Ik heb lang genoeg zwijgend toegekeken. Dit toelaten zonder actie te ondernemen, druist in tegen alles waar wij in geloven."

Niet meer over de jacuzzi en het toilet

De laatste jaren komt Katja Schuurman regelmatig in het nieuws omdat ze uitvoerig over haar nachtelijke escapades met partner Freek van Noortwijk vertelt. Ieder detail krijgen we mee, iedere plek waar ze de liefde hebben gevierd; het is bijna alsof je erbij bent geweest.

In het Belgische programma Gert Late Night vertelde de presentatrice deze week ook weer over seks: Katja is graag open over dit soort zaken en vindt dat mensen daar niet al te ingewikkeld over moeten doen.

"Hoeveel mensen zaten er nou pas in de jacuzzi?", vroeg de presentatrice zich af in bed met James Cooke, die het verschrikkelijk intrigerend vond dat Katja en Freek voor de "vrije liefde" kiezen. Uiteindelijk kwam ze uit op zeven; zeven mensen die in de jacuzzi allemaal seks met elkaar hadden.

In het programma had Katja (44) het ook over haar kinderwens, maar in Nederland ging het eigenlijk alleen nog maar over al die mensen in dat bubbelbad. En dat is in het verkeerde keelgat geschoten bij wat familie en vrienden van de presentatrice.

"Ik ben open over veel dingen in mijn leven omdat ik daarmee een statement wil maken; de geldende norm moet niet verward worden met de waarheid. Het is gezond de status quo te bevragen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Ik denk dat dat voor veel mensen een bevrijding zou zijn", aldus Katja in een reactie op Instagram.

Hoewel ze het belangrijk vindt open te zijn, vindt ze ook dat het haar omgeving niet in de weg moet zitten. En dus neemt ze een radicale beslissing: "Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar gezegd heb over ons seksleven."