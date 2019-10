Katja Schuurman heeft besloten niet meer met media over haar seksleven te praten. Woensdag ontstond ophef, nadat de actrice en presentatrice op de Belgische televisie had verteld soms seks te hebben met meerdere mensen tegelijk.

In gesprek met de Belgische presentator James Cooke in de talkshow Gert Late Night vertelde de 44-jarige Schuurman dat zij en haar echtgenoot Freek van Noortwijk zo nu en dan het bed met anderen delen. "Soms denken we: oh, daar is ook wel een leuk iemand. Dan kan er van alles ontstaan."

"Ik heb het in Bedgeheimen (rubriek in de talkshow, red.) gehad over een feestelijk uitstapje dat Freek en ik een of twee keer per jaar maken, niet over iets dat we elk weekend doen", zegt Schuurman hierover op Instagram.

"Ik ben open over veel dingen in mijn leven, omdat ik daarmee een statement wil maken. De geldende norm moet niet verward worden met de waarheid", vervolgt ze.

De actrice en presentatrice noemt het gezond om de huidige gang van zaken ter discussie te stellen, omdat dit voor veel mensen een bevrijding zou zijn. Tegelijkertijd beseft ze dat dit niet altijd fijn is voor de mensen van wie zij houdt. "Dit was dus het laatste dat ik in het openbaar heb gezegd over ons seksleven."

Schuurman trouwde in juni met chef-kok Van Noortwijk. Dit gebeurde niet voor de wet: het koppel trouwde "volgens het principe waar zij zelf in geloven: vrienden, familie, liefde en vriendschap". Ze wisselden geen ringen uit, maar armbanden.