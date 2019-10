Het is vrijdag Dierendag en organisatie Wakker Dier roept iedereen daarom op om die dag geen vlees te eten. Henny Huisman, Nicolette Kluijver en Ilja Gort zijn al jaren vegetariër en praten met NU.nl over hun vegetarische levensstijl. "Ik word best nog weleens verleid door de geur van vlees", verklapt Huisman.

Hoelang ben je al vegetariër?

Nicolette Kluijver, presentatrice van onder meer Expeditie Robinson: "Zolang ik me kan heugen. Ik ben opgegroeid in een straat met een slachthuis, vond het zielig voor de dieren en besloot toen geen vlees meer te eten. Daarnaast was ik altijd al bezig met dieren en het milieu. Mijn kinderen weten wel waar vlees vandaan komt, we hebben kippen thuis. Dus we eten weleens kip terwijl ze rondscharrelen. Mijn jongste dochter denkt dat dieren neervallen, worden gevonden en dan tot vlees worden gemaakt. Ik probeer ze er wel bewust van te maken waar dat vlees dan vandaan komt."

Ilja Gort, wijnmaker en presentator van onder meer Gort over de Grens: "Al zo'n dertig jaar; aanvankelijk omdat ik me zorgen maakte over de spullen waar ze die beesten mee volspuiten, daarna ook wegens het dierenwelzijn. Ik ben geen rigoureuze vegetariër. Als ik ergens eet waar ze vlees op tafel zetten, eet ik wel een stukje op, maar de rest verstop ik dan onder de tafel. Ook in het jachtseizoen maak ik een uitzondering. Als mensen op mijn wijnkasteel aankomen met een geschoten haas of fazant, dan neem ik weleens een stukje. Maar eigenlijk eet ik nauwelijks vlees."

Henny Huisman, bekend als presentator van onder meer de Surpriseshow: "Ik ben zo'n veertig jaar geleden vegetariër geworden om twee redenen: voor de dieren en mijn eigen gezondheid. In de tijd dat ik besloot om geen vlees meer te eten, zat dit echt nog in de geitenwollensokkensfeer. Inmiddels niet meer en ik word best nog weleens verleid door de geur van vlees. Dan ben ik trots op mezelf dat ik die verleiding weet te weerstaan."

Nicolette Kluijver met haar dochter Isabella. (Foto: BrunoPress)

Probeer je je omgeving weleens te overtuigen om ook vegetariër te worden?

Kluijver: "In mijn puberteit had ik een missie om aan iedereen te vertellen dat vlees moord is. Daar ben ik inmiddels een stuk relaxter in geworden. Ik vind nu dat iedereen dat voor zichzelf moet beslissen, als je maar weet wat je eet. Ik merk hier wel een verschuiving in. Vroeger viel het op als je vegetariër was, nu moet je je verantwoorden als je een dikke, vette biefstuk eet."

Huisman: "In het begin was ik feller, wilde ik iedereen aanpraten om ook vegetariër te worden. Dat doe ik niet meer. Wat ik wel doe, is erge dierenleedfilmpjes doorplaatsen op Twitter. Daarmee wil ik mijn volgers wat bewustwording bijbrengen. Sommige mensen die vlees eten, voeren daar toch soms wat domme argumenten voor aan. Bijvoorbeeld dat ze jus zo lekker vinden."

Gort: "De laatste jaren lijkt het gewoon te worden om zo veel vlees te eten, dat ik begin te zeuren tegen mensen. Ik merk ook een groeiend besef dat anderen het hiermee eens zijn. In mijn televisieprogramma's doe ik het ook wel, dan laat ik een kip of koe zien en zeg daarbij dat de kijkers dit niet moeten eten. Natuurlijk moeten mensen dat zelf weten, ik wil geen zeikerd worden. We hebben al genoeg geheven wijsvingertjes over wat je wel en niet mag."

Ilja Gort op zijn wijnchateau in Frankrijk. (Foto: AVROTROS)

Wat vind je van het aanbod van vegetarische maaltijden in supermarkten en restaurants?

Kluijver: "Fantastisch. Ik kom nog uit de tijd dat er alleen gegrilde aubergines werden aangeboden als je een vegetarisch gerecht wilde, nu is er gewoon een heel schap met vegetarische producten in de supermarkt. Er zou nog meer kunnen. Want hoe meer je aanbiedt, hoe makkelijker de keus is."

“In het vliegtuig is de vegetarische maaltijd veel lekkerder geworden.” Henny Huisman

Huisman: "Vegetarisch eten is nu makkelijker dan toen ik ermee begon. Toen was het vaak iets van een gevulde aubergine of iets met kaas en vaak flauw van smaak. Alsof je gestraft moet worden omdat je geen beesten eet. Nu is het veel beter: in de supermarkt is een heel groot aanbod en ook in het vliegtuig is de vegetarische maaltijd veel lekkerder geworden. Ik ben dol op de pasta van de KLM."

Gort: "In restaurants vind ik het aanbod heel slecht, in de supermarkten wordt dat steeds beter. Er zijn fantastische producten, die fervente vleesliefhebbers heel erg lekker vinden. In Frankrijk is dit overigens nog totaal niet doorgedrongen, daar is de vlees- en boerenlobby heel machtig."

Recept van Henny Huisman: Pulled jackfruit-kerriesalade op een groentebroodje Nodig: 4 groentebroodjes - 550 gram jackfruit - 1 eetlepel arachideolie - Halve theelepel uienpoeder - 1 theelepel kerriepoeder - 1 eetrijpe avocado - 2 eetlepels vegan mayonaise - Halve jazz-appel

Verwarm de broodjes volgens de aanwijzing op de verpakking. Laat het jackfruit uitlekken en spoel onder koud stromend water. Pluk de draderige delen en kneus de harde delen tot stukjes.

Verhit de olie in een hapjespan en bak het jackfruit met uienpoeder en kerriepoeder vijf minuten op middelhoog vuur. Schep af en toe om.

Snijd de avocado overlangs doormidden.Verwijder de pit. Schep het vruchtvlees met een lepel uit de schil. Prak fijn met een vork en meng het samen met de mayo door het jackfruit. Zet het vuur uit.

Verwijder het klokhuis van de appel, snijd het vruchtvlees in blokjes van een halve centimeter en meng het door de salade. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Vul de broodjes met de kerriesalade. Lekker met babyspinazie tussen het broodje.

Welke vegetarische gerechten kun je zelf waarderen?

Kluijver: "Ik ben geen chef-kok. Als ik kook, komt het toch vaak neer op iets met geitenkaas en aubergine, hoewel ik ontzettend geniet van het samen met mijn kinderen koken. Wat ik heel lekker vind, is een vegetarische barbecue met gepofte bietjes, maïs en groentespiesen. Het is altijd leuk als vleeseters dan achteraf zeggen: ik heb het vlees helemaal niet gemist."

Huisman: "Mijn tip voor lekker vegetarisch eten: je moet er zelf iets van maken. Kruid de vleesvervanger, kleed een vegaburger aan met een uitje en een saus. Daarnaast is het ook belangrijk dat je supplementen slikt, omdat je anders belangrijke voedingsstoffen mist. Vooral vitamine B is belangrijk. Het handige aan die supplementen is dat je bij elke maaltijd niet hoeft na te gaan of alle voedingsstoffen erin zitten."

“Wijnsmaken komen meer tot hun recht als je er neutrale dingen bij eet.” Ilja Gort

Gort: "Ik eet veel pompoen met knoflook uit de oven of gerechten met paddenstoelen of geitenkaas. Heerlijk. Of ik het jammer vind dat ik nu niet kan genieten van bijzondere combinaties van wijn en vlees of vis? Ik vind juist dat wijnsmaken meer tot hun recht komen als je er neutrale dingen bij eet. Droog brood is eigenlijk het beste. Ik kom niks tekort, er zijn zo veel lekkere recepten met fruit, kaas en kruiden. De wijnboerenminnares (Caroline d'Hollosy, red.) en ik zijn daar zo enthousiast over dat we er zelfs een heel kookboek van hebben gemaakt."