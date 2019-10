Charly Luske vindt zijn vrouw Tanja Jess nog altijd "een ontiegelijk lekker wijf." Dat zei de zanger woensdagnacht in het NPO Radio 2-programma 't Wordt Nu Laat.

Luske (41) heeft inmiddels negentien jaar een relatie met de elf jaar oudere actrice. Het koppel is nu elf jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen bij de musical Boyband.

"Ik zag haar voor het eerst bij de perspresentatie", aldus de zanger. "Toen dacht ik: zij lijkt op die actrice van die soap. Want ik keek wel tv, maar niet heel veel en ook niet naar Goede Tijden, Slechte Tijden. In het echt vond ik haar veel knapper, langer en vooral veel lekkerder dan op televisie."

Dat Luske dat ook onomwonden tegen Jess zei, werd hem niet in dank afgenomen: "In het begin vond ze mij daarom een lul. Maar zo ben ik gewoon: echt heel bot, tactloos en niet zo romantisch."

'Iedereen moet soms vechten voor zijn relatie'

De zanger vindt zijn vrouw na negentien jaar nog steeds aantrekkelijk. "Ze is nog altijd een ontiegelijk lekker wijf. Als ze 's morgens uit bed stapt, kijk ik haar zo lang als ik kan na. Ik ben dol op haar. Dat is een soort van chemie die niet weggaat."

Verhalen over overspel die in 2018 de kop opstaken, verwijst Luske naar het rijk der fabelen: "Wij zijn echt oké samen. We praten veel en onze kinderen doen het goed. Ik denk dat iedereen soms moet vechten voor zijn relatie. Maar de bladen schrijven van alles. Die lees ik al jaren niet meer. Dat gaat allemaal langs me heen."

Luske staat momenteel in het theater met de door hem zelf geproduceerde voorstelling The Story of George Michael. Samen met een zevenkoppige band brengt hij diens solohits en de beste nummers uit de Wham!-tijd ten gehore.