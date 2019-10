R. Kelly's aanvraag om op borgtocht te worden vrijgelaten werd woensdag tijdens een zitting in New York geweigerd volgens News 5 in Chicago en het New York Daily News.

Kelly wordt momenteel beschuldigd van sekshandel, seksueel misbruik en het verspreiden van kinderporno.

De aanvraag om op borgtocht vrij te komen en het proces in vrijheid af te wachten kwam van zijn advocaten omdat Kelly volgens hen aan medische problemen lijdt in de gevangenis.

Rechter Steven Tiscione weigerde borgtocht en zei dat Kelly vluchtgevaarlijk is en een gevaar voor de openbare veiligheid oplevert.

Kelly werd in juli gearresteerd voor meerdere seksuele aanklachten waaronder seks onder dwang, mishandeling en seks met minderjarige meisjes. Het proces tegen Kelly in Chicago zal in april 2020 van start gaan en zal zo'n drie weken in beslag nemen, maakten aanklagers op 4 september bekend.