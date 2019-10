Tatyana Ali en haar echtgenoot Vaughn Rasberry zijn opnieuw ouders van een zoon geworden, meldt de Fresh-Prince of Bel Air-actrice woensdag op Instagram.

Ali deelt in haar bericht een screenshot van entertainmentwebsite Essence, die als eerste de komst van de baby aankondigde. De veertigjarige actrice laat weten dat haar zoon inderdaad geboren is en dat ze allemaal verliefd, maar ook uitgeput zijn.

Ali heeft samen met haar echtgenoot al een tweejarige zoon met de naam Edward Aszard.

De actrice was na The Fresh Prince of Bel-Air onder andere te zien in de televisieseries Sesame Street, Second Generation Wayans, The Young and the Restless en The Bobby Brown Story.